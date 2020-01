Reis Mags, en vaixell viking

Els Reis vénen de l’Orient i desembarcaran, a Maó, a la zona d'Autoritat Portuària vers les 19 hores de dia 5 per començar la cavalcada en un veler catalogat de monument històric, capitanejat per Ricardo Sagarminaga, el seu propietari, biòleg i membre de la Fundació Save The Med.

Serà una arribada amb missatge implícit de conservació del nostre entorn marí i respecte mediambiental, ja que aquest vaixell, anomanat «Toftevaag», de 18 metres d’eslora, d’origen noruec i amb més de cent anys d’història, a més de la feina d’estudi i investigació dels ecosistemes en mar oberta a la qual està destinat, és exemple de sostenibilitat: disposa d’una màquina potabilitzadora de l’aigua i de panells solars, i la seva tripulació aposta en la seva alimentació pel comerç de producte local i sense envasos a cada port on atraca. Està formada per biòlegs, científics i voluntaris, estudiosos del mar que examinen peixos, aus i tortugues marines, catxalots, dofins i tonyines, amb poblacions en declivi, i que té entre les seves troballes haver pogut constatar com un tauró blanc nedava pel Mediterrani l’any 2018, després de trenta anys sense rastre d’aquesta espècie al nostre mar.