El Casta, humor benèfic per als fillets d’Aspanob

L’humorista mallorquí Agustín El Casta torna demà a Menorca, i ho fa per col·laborar amb Aspanob, l’Associació de Pares amb Fillets Oncològics de Balears. Serà amb una gala benèfica a Ciutadella i amb el seu darrer espectacle, «Es cosa de mujeres».

La cita serà a partir de les 19 hores i a la Sala Multifuncional del Canal Salat, de Ciutadella, on el creador de personatges com l’alemany resident a Mallorca Klaus Kartoflen, el latin lover Lorenzo Llamas, o El Padrino, oferirà la seva darrera proposta escènica per a recaptar fons per a Aspanob.

«Es cosa de mujeres» és un espectacle de prop de dues hores que ve a ser la continuació de l’anterior titulat «Es cosa de hombres», i en el qual apareixen nous personatges com el xinès Agus Xin, o amb l’humorista vestit d’escocès. Tampoc falta Lorenzo Llamas, amb aventures del tardeo palmesà que ben segur ompliran la sala de rialles.

Agustín El Casta, que ha actuat diverses vegades a Menorca (al Teatre Principal de Maó, a la mateixa Multifuncional del municipi de ponent, o a Cala Corb, as Castell, l’estiu del 2016) torna després que, entre el 25 de desembre i l’1 de gener hagi fet l’especial de Nadal «8 apellidos mallorquines» a l’Auditòrium de Palma. Després d’actuar a Ciutadella, Agustín Martínez farà un descans abans de començar un nou curs al seu Cafè Teatre de Cala Gamba.

Entrades a la venda

Les entrades-donatiu tenen un preu de 24 euros i es poden comprar de forma anticipada a la Copisteria Clips, a Sa Llibreria Monte Toro des Mercadal, i a la botiga Juguettos de Ciutadella. També, a la mateixa sala polivalent una hora abans de l’inici de l’espectacle.

La gala servirà per a recaptar fons per a la continuïtat de diferents programes i pisos que té l’associació i que destina a les famílies amb fillets malalts de càncer.