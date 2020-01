La fira de Sant Antoni de Maó canvia d’ubicació

Sant Antoni es viurà a Maó amb algunes novetats, com el canvi d’ubicació de la fira gastronòmica dels dies 17 i 18, que altres anys s’havia fet a ses Moreres, i que es trasllada a la plaça Constitució.

La plaça estarà decorada amb banderes de Menorca i hi haurà música menorquina. Aquest serà el context de la fira, que enguany creix en nombre, passant de vuit a onze paradetes. L’horari serà divendres, de 10 a 20 hores, i dia 18 de 10 a 14 hores.

La torrada de dia 16 (18 hores) al Claustre del Carme tindrà més música i fins a mil panets per als assistents. Actuaran Pinyeta Pinyol, el Grup Folkòric Es Rebost i també Es Gall de sa Pastera, una formació amb base a Barcelona però amb la meitat d’integrants de Maó.

També dia 16 (18.30 h), els Gegants de Llucmaçanes i la banda de cornetes i tambors participaran en el trasllat de la imatge de Sant Antoni, de l’antiga església del carrer de s’Arraval, fins a la parròquia que també duu el nom del sant, a l’avinguda Vives Llull. Acte que donarà pas, més tard, a una torrada popular al pati de la mateixa parròquia.

Cal no oblidar que als barris també hi haurà torrades, com les de les associacions de vesins del Camí des Castell de Dalt, de Sant Climent, de Dalt Sant Joan o de Llucmaçanes.

Les beneïdes i ‘La conquesta gegant de Menorca’

El dia de Sant Antoni, a les 12.30 hores, ses Moreres acollirà un any més les beneïdes d’animals de la parròquia de Sant Antoni Abat. Igualment, també n’hi haurà a Sant Climent (10 hores), i l’Associació de Vesins Capitán Doria farà la seva torrada (11 h).

En el marc de la fira hi haurà l’actuació de Cala Joia (18 h), i l’endemà, dissabte, tindrà lloc la representació de «La conquesta gegant de Menorca», amb els Gegants de Llucmaçanes i la Banda de Música de Maó. El passacarrer començarà a l’Esplanada (11.30) i la representació es farà a la plaça de l’Ajuntament una hora més tard.