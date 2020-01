Llum pels drets humans

Aquest dissabte, i per segon any consecutiu, els talaiots de Menorca van reviure la seva essència més ancestral i es van il·luminar en solidaritat amb les persones refugiades, en el marc de la iniciativa «Torres, talaies i talaiots de la Mediterrània. Un cant pels drets humans».

Enguany, fins a un total de 28 talaiots repartits per tota la geografia illenca van quedar enllaçats pels senyals de fum que es van encendre des dels seus cims a les 13 hores, simbolitzant un camí d’esperança per a tots aquells que avui travessen el mar Mediterrani cercant una vida millor i una terra d’acollida, lluny de guerres i perills. L’acció es va tornar a repetir al fosquet, aquesta vegada amb bengales de llum, que van brillar en l’obscuritat del cel menorquí.

Un clam per la dignitat

La iniciativa, creada l’any 2017 pel Consell insular de Mallorca davant la gravetat de la crisi dels refugiats a Europa, va comptar amb la participació de torres i talaies de defensa de totes les Illes Balears, així com d’altres indrets de la Mediterrània, com l’illa grega de Quios i diversos punts de Marroc, Tunísia i el Líban.

A Menorca, l’acció va comptar amb el suport del Consell i l’adhesió d’una cinquantena llarga de particulars i d’una vintena d’associacions i entitats, com el Fons Menorquí de Cooperació, que va encendre el talaiot de Montefí, o Amnistia Internacional, que s’encarregà del poblat de Cornia Nou. Altres talaiots que s’encengueren foren els de Son Catlar, Binicodrell, Torre d’en Galmés, Torralba d’en Salort, Trepucó i Trebalúger, entre altres.