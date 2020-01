La festa de Sant Antoni s'encén al caliu del foc

Els menorquins han sortit aquest dijous al vespre per a començar la celebració de la festa de Sant Antoni, la diada del patró de Menorca. I és que la festivitat no seria el mateix sense les clàssiques torrades de sobrassada i botifarró, que s'han fet a pràcticament tots els municipis de l'illa, acompanyades de música i balls tradicionals.

A Maó, hi ha hagut diversos espais de festa. Al Clautre del Carme és on s'ha arreplegat més gent, on hi ha hagut torrada i la música dels grups Es Gall de sa Pastera, Es Rebost i també Pinyeta Pinyol per als més petits. També hi ha hagut festa a l'antiga església de Sant Antoni, de s'Arraval, des d'on ha sortit la nova imatge del sant en processó i fins a l'església de l'avinguda Vives Llull, on s'ha acabat finalment amb una torrada. A la plaça Eivissa, Llucmaçanes i Sant Climent també hi ha hagut torrades.

A Alaior, els foguerons s'han encès al carrer des Ramal i també hi ha hagut ball a sa Plaça. També a Cala en Porter, al centre cívc; a Sant Lluís davant la sala Albert Camus, que ha acollit després un concert del Trio Arrels; as Castell a s'Esplanada; as Mercadal a la plaça Pare Camps; a Fornells a la plaça de s'Algaret; i a Ferreries a la plaçá Espanya. D'altra banda, as Migjorn, la torrada serà aquest divendres al capvespre.