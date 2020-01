'Es Diari' lliura els premis als Protagonistes de 2019

El Sopar de Sant Antoni d'Es Diari s'ha convertit en una nit de grans emocions, amb el lliurament dels premis Protagonistes de la Vida Menorquina, els premis periodístics i un homenatge pòstum a Pedro Marquès, un tècnic d'emergències amb molts anys de servei a Ciutadella i que va perdre la vida prematurament fa poques setmanes.

Prop de 300 persones han assistit al sopar, celebrat al restaurant La Minerva de Maó, un acte que celebra el seu 50 aniversari i que forma part de les tradicions de la festa del patró de Menorca.

El premis, que concedeix Es Diari a proposta dels lectors, responen al compromís social s'aquest mitjà de comunicació amb Menorca. Per aquest motiu es valora l'aportació personal i col·lectiva dels premiats.

Enguany, els premis de protagonistes han estat per: en activitats esportives el regatista del Club Marítimo Mahón Damià Borràs. En activitats culturals s'han concedit dos premis, ex-aequo, per Onofre Pons Quintana com a president de la coral Canticus d'Alaior des de la seva fundació, i la Coral Sant Antoni que compleix 40 anys. En activitats socials, el premi ha estat per Mans Unides pel seu compromís amb projectes solidaris. En activitats econòmiques s'ha reconegut la llarga trajectòria de Lorenzo Lafuente Hernández, president de Coinga durant molts anys.

Al Sopar de Sant Antoni hi va assistir la presidenta del Consell, Susana Mora, el conseller Marc Pons en representació del Govern, el bisbe de Menorca Francesc Conesa, tots els batles de l’Illa, el senador Jordi López, la directora insular de l’Administració de l’Estat, Isabel López, i la presidenta d’Es Diari Carme Serra, entre d’altres autoritats.

Es Diari publicarà un suplement del seu tradicional sopar amb l'edició de paper d'aquest dissabte.