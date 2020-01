Arriba el número d'hivern de la revista 'Ona'

Sabíeu que Menorca tindrà la seva primera casa passiva en un no-res? Que es poden arribar a comptabilitzar, en una sola campanya de seguiment, 12.500 papallones diürnes de 25 espècies diferents? I que a la meitat de l’any passat ens va visitar la papallona tigre, una viatgera ben especial? Que les aigües residuals poden tenir una nova vida? O que la vaca menorquina està emparentada amb la marinera, avui dia desapareguda, i que s’usava per treure barques de l’aigua?

Aquestes són només algunes de les múltiples curiositats que es poden esbrinar en el sisè número d’hivern de la Revista «ONA» que ja es pot adquirir gratuïtament a les seus del Consell i d’«Es Diari», ajuntaments, biblioteques, escoles, museus i oficines de turisme, entre altres punts. I és que aquesta revista de 44 pàgines a tot color i impresa sota criteris ambientals sostenibles, té molt per contar.

En aquesta nova publicació, que edita l’Agència Reserva de Biosfera en col·laboració amb «Es Diari», es tracten temes com l’agricultura ecològica que ha arrelat i ben fort. Tal com assegura la presidenta del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, la menorquina Alexandra Büttikofer, «tot i que ser agricultor i ecològic és un acte heroic a Menorca és, alhora, una aposta necessària si volem contribuir a la preservació del medi ambient». La publicació inclou alguns exemples com el de Son Felip i Algaiarens que desenvolupen pràctiques agrícoles que van més enllà de la producció ecològica i ja estan aconseguint resultats.

I quantes vides té l’aigua? La revista inclou un interessant reportatge sobre els cabals que es tracten a les onze estacions depuradores públiques en servei i quines quantitats es reutilitzen per donar una nova vida en aquesta aigua residual.

Les papallones no passen desapercebudes per a ningú. La majestuositat en el vol i els seus colors les fan especials. Però, és que a més, són un excel·lent indicador biològic. Són un laboratori per saber com està el medi ambient. La publicació hi dedica un espai amb interessants espècies que han visitat Menorca.

I també s’inclou un reportatge sobre les races autòctones que, sens dubte, són un patrimoni de valor incalculable. La vaca, el cavall, l’ovella, el ca de conills, la gallina i el gall d’indi conviuen amb nosaltres, però algunes són espècies amenaçades. Altres han aconseguit sortir de l’estat d’emergència.

El Centre de Recuperació de la Fauna de Menorca també ocupa un espai en aquesta nova edició. Ha atès 20.300 animals en les seves instal·lacions.

Els lectors de la revista també podran gaudir amb dues entrevistes a dones tot-terreny. Per una banda, Marga Llambias, primera secretària general d’Unió de Pagesos en els quaranta anys que té l’entitat. I per altra banda, Antonia Varela, presidenta de la Fundació Starlight i que a finals d’any va ser a l’Illa per celebrar el primer curs per a monitors i el congrés d’astroturisme.

S’aborda alhora el concepte de casa passiva o edificis de consum gairebé nul, incloent un exemple del primer immoble que rebrà la certificació.

Seguint el costum de cada nombre, s’inclouen dos articles d’opinió, un d’ells a càrrec de la presidenta de la Menorca Preservation Fund, Rebecca Morris, i una altra a càrrec de dos dels representants de Menorca en el Fòrum de Joves de la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera Fabio Schneider i Vanessa Mesquida.

Es manté la secció interactiva de la revista, el Quiz de la Reserva que en aquesta ocasió posa a prova els lectors sobre estrelles, contaminació lumínica i certificació Starlight.

Es recomana una ruta per Binimel·là, amb indicacions clares de l’itinerari i els valors florístics i geològics de la zona. I l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca ha tornat a fer una acurada selecció de fotografies com una imatge de Cala Llonga abans d’urbanitzar-se o el poblat de Binibeca en construcció.

L’extraordinària fotografia de la portada és obra de Damià Coll.