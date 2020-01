Queta Camps serà la caixera batlessa de Sant Bartomeu

Com cada 17 de gener, l’Ajuntament de Ferreries va celebrar ahir fosquet, a la Sala de Plens i presidit per la batlessa Joana Febrer, el seu tradicional acte de Sant Antoni, donant a conèixer, entre d’altres, els noms de la nova Junta de Caixers, del fabioler i de la pregonera de les properes festes de Sant Bartomeu.

Continuant amb les rotacions per tal que regidors de cada partit polític representat al Consistori vagin alternant-se en el paper de caixer batle, enguany serà la regidora del PSOE Queta Camps Cardona, que ja ho ha estat en altres ocasions, qui exercirà de caixera batlessa. I serà Josep Manguán Martínez, actual rector de la Catedral, qui aquest any 2020 farà de capellana a Ferreries.

A la Junta de Caixers, que és de caire anual, els acompanyaran la jove Maria Carreras Pons com a caixera sobreposada, Jaume Martí Salord com a caixer casat (es dona la curiositat que és el germà dels que l’any passat foren nomenats titulars com a caixers casat -Pedro- i sobreposat -José Luis-), i Toni Pons Coca, de Son Felip, com a caixer pagès. El càrrec de fabioler enguany l’exercirà Joan Mir Arguimbau, que ja ho ha estat altres anys i que darrerament ha vingut alternant-se amb Sílvia Pons (i amb Andrea Bosch, que debutà l’any passat).

Relacionat amb les festes de Sant Bartomeu, també va ser anunciat qui farà el pregó el proper mes d’agost, un reconeixement que recau en l’artista ferrerienca i resident a Barcelona Tònia Coll Florit (1965), doctora en Belles Arts i professora titular de la Universitat de Barcelona.