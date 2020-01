La gastronomia, el referent

Menorca és ja, oficialment, Regió Europea de Gastronomia, després que aquest dissabte s’hagi fet l’acte d’entrega del títol que l’acredita. És el resultat de mesos de feina i havent obtingut el suport imprescindible dels sectors públic, privat, associatiu i acadèmic de l’Illa.

La presidenta de l’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (Igcat), Diane Dodd, fou l’encarregada de lliurar el diploma que converteix Menorca com a territori de referència a Europa en matèria gastronòmica, i fixant el 2022 com el seu l’any, juntament amb Trondheim (Noruega).

Dodd afirmà que «tal vegada Menorca sigui una illa petita, però sou grans líders en sostenibilitat. Aquesta és una gran base i hem vist com els darrers anys el talent en la gastronomia ha estat increïble», i que si es té en compte «la cultura i el patrimoni, que és impressionant, entre tots fan un còctel impressionant».

La presidenta del Consell, Susana Mora, apuntà que «fa molta estona que Menorca fa feina amb el seu producte de qualitat», amb l’herència que la pagesia ha deixat i transformant el producte «amb receptes històriques i innovadores». Així, «el que hem de fer és que aquestes receptes i aquest producte sigui reconegut a tot el món. Ha de ser un trampolí perquè el 2022 Menorca estigui posicionada com a regió gastronòmica arreu d’Europa».