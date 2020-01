Un ball d’altura per recordar els fets de 1287

Na Nura acabà sent, de nou, per al rei Alfons III en la disputa dansística que aquest va mantenir amb Abu Umar. Va ser durant «La conquesta gegant de Menorca» que un any més es va representar a Maó, en el marc dels actes de la Diada de Menorca.

Centenars de persones presenciaren aquesta representació que oferiren els gegants de la Colla de Llucmaçanes. Va ser a la plaça de la Constitució i després d’un passacarrer que es va fer pel centre de la ciutat, amb els músics de la Banda Municipal de Música de Maó.

El públic infantil va tenir una nova oportunitat per gaudir del ball d’aquests gegants que representen les figures dels dos reis, el cristià d’Alfons III i el musulmà d’Abu Umar. Tots dos disputant-se a na Nura, que simbolitza Menorca. Tot, amb la narració dels fets succeïts el 1287, quan l’Illa passà a formar part de la corona aragonesa. Els petits, molts asseguts a terra, van seguir la història amb interès.