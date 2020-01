El vídeo «Nedar a Menorca» guanyar el Premi Domingo Marquès que convoca «Es Diari»

Raimon Pla Buxó (Barcelona, 1964) és publicista, fotògraf, empresari i aventurer, i acaba de guanyar la darrera edició del Premi Domingo Marquès amb el vídeo «Nedar a Menorca», un guardó de fotografia i vídeo digital que cada any convoca «Es Diari».

Pla Buxó ha guanyat amb una peça de poc més de dos minuts de durada, que s’emmarca en el projecte Menorca Mindfulseaswimming, a través del qual vol potenciar les sortides per nedar al mar amb tècniques relacionades amb el ioga, la meditació i la filosofia del mindfulness.

Salut i benestar

El vídeo es va gravar a la zona de Cap d’en Font, i través d’un estil senzill, minimalista i poètic ens transmet les sensacions d’un nedador que es llença al mar des de les roques i neda entre peixos vora la costa menorquina.

Segons Pla Buxó un dels objectius del seu projecte és canviar la percepció que les persones tenim del mar i fomentar una manera diferent i més respectuosa de relacionar-nos amb aquest element. «Anar a la natura no és com anar a un parc d’atraccions. Hem d’aprendre a gaudir de la mar en silenci i en harmonia», afirma.

El projecte Menorca Mindfulseaswimming neix amb una clara consciència mediambiental i vol aprofitar el potencial de l’Illa com a destinació relacionada amb la salut, el benestar i la sostenibilitat. «Menorca és Reserva de Biosfera, i amb la qualitat de les aigües que tenim no pot ser que la natació quedi en un segon pla. Hem de reivindicar el goig de nedar en un litoral idoni per a aquest tipus de pràctiques esportives tan beneficioses», assegura.