Premi turístic i sostenible

El projecte «La sostenibilitat per a les destinacions turístiques de Menorca» del Fons Menorquí de Cooperació ha estat el guanyador de la primera edició del premi de recerca biennal convocat conjuntament per l’Ateneu de Maó i la Fundación Asmar-Catalina Mercadal.

El guardó va ser lliurat ahir fosquet a la Sala Victory de l’Ateneu de Maó en un acte que va tenir una benvinguda musical per part del professor Óscar Amieva i on, entre d’altres, hi foren presents la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora; el director insular de Medi Ambient, Esteve Barceló; la presidenta de l’Ateneu de Maó, Margarita Orfila i el president i vicepresidenta de la Fundación Asmar-Catalina Mercadal: Andrés Seguí Mercadal i Catalina Seguí Soloaga respectivament.

Bones pràctiques

La pretensió del Fons Menorquí de Cooperació a través d’aquest projecte és editar una guia de bones pràctiques per al sector turístic de Menorca, que ofereixi recomanacions per tal d’avançar cap a un model més respectuós amb el medi ambient, més inclusiu, divers i més igualitari, per fomentar una societat més justa, tal com s’explica a la descripció del programa.

Com a fons es pretén donar al teixit empresarial turístic eines per saber què poden fer per fomentar la sostenibilitat a Menorca i ser encara més respectuosos amb el medi ambient i la societat, entre d’altres a través d’impulsar la innovació, digitalització i tecnologia per millorar la competitivitat, fomentar un ús eficient dels recursos i consum responsable, i impulsar la formació, competències professionals i treball digne per a les persones del sector.

La dotació del premi és de 5.000 euros, dels quals ahir es va lliurar el 25 per cent. El 75 per cent restant serà entregat quan es lliuri el projecte acabat, que el Fons Menorquí de Cooperació té ara un any per desenvolupar.