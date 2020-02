Los vídeos de Menorca más vistos en 15 años de Youtube

Cuando tres antiguos empleados de la famosa plataforma de pago electrónico PayPal apostaron por lanzar un proyecto en internet bautizado como YouTube seguramente ni se imaginaban la repercusión que éste iba a tener. En un panorama en que los proyectos en la red muchas veces crecían con la misma rapidez que desaparecían, el portal de vídeos más famoso cumple este febrero sus primeros 15 años de historia. Un periodo en el que lejos de estancarse no muestra todavía signos de que vaya a tocar techo en un futuro próximo.

Al igual que sucede en internet, en YouTube también está cualquier cosa que un usuario quiera buscar. Desde cómo arreglar la cisterna del váter hasta que te propongan la agenda de actividades de tus próximas vacaciones. Y como no podía ser de otra forma, Menorca también habita en el planeta YouTube. En los últimos tres lustros, la Isla suma miles y miles de minutos como protagonista.

Un escaparate hacia el mundo en el que durante la última década ha sido el protagonista, como vídeo más visto, el anuncio que la marca de cerveza Estrella Damm rodó en diferentes localizaciones de la Isla en 2010 y que ayudó a muchos a poner Menorca en el mapa.

Un reinado que precisamente ha terminado el pasado fin de semana, cuando los refrescantes 3 minutos y 33 segundos a los que puso música el one hit wonder de la banda australiana The Triangles se vieron superados por el arrollador éxito de dos jóvenes youtubers (Mikel Tube) que en tan solo cinco meses en la red han superado las visualizaciones del anuncio de cerveza.

Si se echa un vistazo a los diez vídeos más vistos de los últimos 15 años, la mitad de ellos están protagonizados por MikelTube, montajes en los que cuentan a sus más de cinco millones de suscriptores las visitas que han realizado a Menorca durante los últimos años y las actividades de las que disfrutaron.

Resulta lógico que tratándose de una Isla el mar es elemento menorquín que más protagonismo tiene en todos los montajes audiovisuales que conforman el top ten. Propuestas en las que el modelo de youtuber familiar triunfa por goleada, en muchos casos a través de canales que se dedican profesionalmente a ingresar dinero a través del portal. Buceando entre los 20 vídeos más vistos también aparecen montajes que en su día gozaron de gran popularidad, como el viaje que realizó hace tres años a la Isla la influencer Dulceida, cuyo registro se ha quedado estancado en los 1,2 millones de visualizaciones.

Youtubers locales

No solo Menorca tiene su hueco en el portal de vídeos, los menorquines también tienen su cuota de protagonismo. En ese sentido, cabe citar un proyecto que goza de gran popularidad en la red, como el Lured Fishing, un canal liderado por locos de la pesca con señuelos artificiales en Menorca que comparten sus aventuras y que en cinco años y con algo más de 64.000 suscriptores suman entre todos los vídeos publicados 11,2 millones de visualizaciones.

El ranking de los vídeos de Menorca más vistos en Youtube

1. Mikel Tube regresa de vacaciones a Menorca en 2019. 7,6 millones de visualizaciones. Los más de cinco millones de suscriptores han empujado en tan solo cinco meses a este proyecto al que ponen cara dos jóvenes youtubers a lo más alto del ranking.

2. El ‘spot’ de Estrella Damm que viajó a la Isla en 2010. 7,6 millones de visualizaciones. Impulsado por el pegadizo ritmo de su banda sonora, de la que se encargó el hit de The Triangles «Applejack», ha ostentado el primer puesto de la lista durante los últimos años.

3. Menorca también existe en temporada baja. 5,5 millones de visualizaciones. «Solos en el avión y en el hotel», explicaban a sus 3,5 millones de suscriptores The Crazy Haacks en otro de los vídeos más exitosos. 20 minutos para enseñar la Isla lejos de las aglomeraciones.

4. El Reino Unido también promociona la Isla. 5,3 millones de visualizaciones. El interés por Menorca desde el exterior también se refleja en YouTube, aunque recurriendo igualmente al modelo de youtubers en familia, en este caso con la música como protagonista.