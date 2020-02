La Fira de sa Perdiu tindrà concurs infantil

La Fira de sa Perdiu de Menorca, que arriba a la XXXIII edició i que tindrà lloc aquests propers dies 7, 8 i 9 de febrer al Recinte Firal des Mercadal, incorpora diverses novetats i el seu concurs tindrà enguany dues modalitats i no una única categoria com fins ara.

A més a més del concurs per a participants adults (més de 14 anys) hi tindrà lloc un concurs específic infantil (per a menors de 14 anys). Entre totes dues categories s’espera que al concurs hi prenguin part entre 30 i 40 participants, que s’hauran d’atendre a les normes de participació que s’han incorporat a l’esdeveniment i que també representa una novetat important respecte als anys anteriors.

Màxim un reclam mascle

El concurs en si tindrà lloc el diumenge dia 9, amb la inscripció prevista entre les 8 i les 9 del matí. Cada participant podrà concursar amb un màxim d’un reclam mascle i es regirà per les noves bases, tenint en compte que el concurs consistirà en dos minuts perquè el reclam realitzi la sortida (haurà d’haver cantat dins aquest temps) i dos minuts perquè realitzi el rebut, amb les perdius que s’amollaran a la plaça que seran mascles amb les ales tallades. El lliurament dels trofeus es farà devers les 13.30 h, amb el primer classificat que tindrà dret a participar en el Campionat Balears de Caça de Perdiu amb Reclam.

En paral·lel, durant el matí de diumenge (de 9.30 a 13.30 h) s’hi faran diferents demostracions i activitats, entre aquestes rutes eqüestres per a fillets, mercat, taller de cuina, exposició de falconeria o exposició de pintura a l’oli sobre el món de la caça de Tòfol Gomila.

El divendres dia 7 capvespre s’hi faran els entrenaments de recorreguts de caça i dissabte dia 8 matí es faran els recorreguts, amb activitats com demostració de falconeria de 15 a 18 h. Els dies 8 i 9 sis diferents restaurants des Mercadal, Ferreries i Ciutadella participen en la jornades gastronòmiques de sa perdiu.