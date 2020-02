Ioga i solidaritat amb la Protectora de Maó

L’èxit que va tenir fa un any la iniciativa «Ioga pels animals» ha animat a la Protectora d’Animals de Maó a organitzar i ampliar una nova edició. Enguany no serà una jornada, sinó dues, les que es dedicaran al ioga i a una bona causa.

La bona acollida que va tenir la primera edició convidava a estendre la proposta. És així que entre demà i diumenge es comptarà amb la col·laboració d'onze especialistes, que faran sessions d’iniciació al ioga, de vinyasa ioga, alineació, flexibilitat i mentalització, moviment i respiració, energia i vitalitat, aromateràpia o un concert de bols de quars. També hi haurà una sessió de ioga en família, on hi podran participar fillets a partir de 3 anys.

Les jornades es faran a l’edifici de Dalt Ses Bruixes, al carrer Roig 21A de Maó, cedit per l'hotel del mateix nom, a prop de l'aparcament de Sa Sínia des Cuc, en horari de matí i capvespre els dos dies. Les sessions començaran a les 10 hores. Ja s’han inscrit més d’un centenar i mig de persones, però encara hi ha places disponibles.

Els interessats a participar-hi es poden inscriure a través de la Protectora i només hauran de dur una estoreta. Tot el que es recapti amb les inscripcions es destinarà a l’entitat animalista.