Febrer, un mes per a potenciar les arts manuals a Ferreries

Els capvespres dels dimecres i dels dijous, a Cas Vesins es respira un ambient molt creatiu, gràcies al taller de costura que organitza la mateixa associació de vesins. És aquesta una més de les activitats que estan incloses en el programa del mes de febrer del projecte de dinamització local «Ferreries tot l’any», que impulsa l’Ajuntament.

Na Tònia Pons i na Paqui Serra són les encarregades de dirigir aquest taller dedicat al món de les labors. És així que es reuneix un grup de dones que tenen en comú el gust i les ganes d’aprendre diferents modalitats, sigui ganxet, calça o costura.

En realitat, aquest taller es fa durant tot el curs, però igualment s’inclou en el programa que el Consistori ha dissenyat per aquest mes de febrer. Com explica la regidora de Cultura i Joventut, Maria Pons, sota el títol «Pel febreret, un talleret», s’ha cercat la implicació de comerços i entitats per oferir propostes variades als vesins. «El que feim és incentivar i reunir sinergies de tot el que es fa al poble per canalitzar-ho i oferir-ho a tothom». D’aquesta manera, amb la col·laboració d’artesans, professionals i comerciants, s’ha confeccionat un programa amb set tallers diferents.

«Per alguns tallers s’ha de fer inscripció prèvia, però n’hi ha per als quals no fa falta», apuntava ahir la regidora, qui valora molt positivament la implicació obtinguda. «A Ferreries es fan moltes coses, és un poble molt actiu», afirma.

Hi ha activitats que es faran entre setmana i altres que s’han programat en dissabte. Hi ha tallers de màscares de carnaval, de mandales de fil, d’autoconeixement personal, de renovació de mobles, de manualitats o d’alimentació saludable, a més del mencionat de costura que es fa setmanalment.

Participen com a organitzadors l’Escola d’Adults de Ferreries i Núria Deyà, l’artesana Maria Janer, la coach Sandra Bosch, la nutricionista Marta Seguí, Tònia Pons i Paqui Serra amb el taller de costura, l’hotel Ses Sucreres i la botiga de Toy Planet que proposa les activitats de màscares i de manualitats.