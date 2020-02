Homenatge al llinatge Vinent as Castell

Un any més, el poble des Castell va recordar les seves arrels amb un acte que enguany va servir per homenatjar el llinatge Vinent, un dels més antics del municipi. Una celebració que va tenir lloc aquest dissabte a la Sala de Plens de l’Ajuntament i que en anys anteriors havia tingut com a protagonistes els llinatges Serra, Quevedo, Victori, Espineta, Vila, Preto, Fuxà i Sanz/Sans.

L’encarregat de glossar la història dels Vinent des Castell fou Antoni Tudurí Miquel, expert en genealogia menorquina i articulista d’«Es Diari», que va assegurar que «l’origen de la població ha marcat profundament la nostra història, i és per això que els llinatges des Castell són prou diferents dels llinatges dels altres pobles», i va explicar que molts d’aquests llinatges procedeixen dels soldats peninsulars que servien al castell de Sant Felip, i que van arribar procedents d’indrets com Andalusia, Castella, Catalunya, Mallorca o Portugal.

Pel que fa al llinatge Vinent, Tudurí va referir que la seva presència al poble es remunta al segle XVI, un fet documentat en l’acta de casament del soldat Pere Vinent amb Joana de Herrera, filla del soldat Gabriel Herrera, de la companyia del capità Diego de Vera, establerta al castell de Sant Felip l’any 1568.