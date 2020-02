Setze comerços participaran a la Fira d’Estocs d’Alaior

L’annex de l’IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior acollirà del 14 al 16 de febrer, la dotzena edició de la Fira de Comerç i Estocs que organitza cada any l’Associació de Comerciants i Empresaris de la localitat, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior.

Els comerciants reiteren el seu interès amb aquesta cita que omplirà la sala alaiorenca amb una gran varietat de productes. En total seran setze els establiments i negocis que exposaran els seus gèneres amb atractives ofertes.

La fira estarà oberta divendres de 17 a 21 hores, dissabte de 10 a 21 i diumenge de 10 a 14.30 hores, i hi ha previstes activitats paral·leles, com les actuacions de la Banda de Cornetes i Tambors, Menorca Festa o Fusiona2; o tallers de pintacares. A més hi haurà servei de bar, un castell inflable, un estand informatiu de l’Associació Espanyola Contra el Càncer i una exposició de cotxes a l’exterior del recinte.

Els tres dies de fira se sortejaran entre els clients nits d’hotel, lots de vins i licors o sopars, entre altres productes.