En Bernat Figuerola torna per carnaval a Alaior

Alaior prepara l’arribada d’un nou carnaval i, com mana la tradició, amb el seu personatge més emblemàtic, en Bernat Figuerola, que tornarà a ser protagonista.

L’Ajuntament d’Alaior va presentar aquest dimecres l’extens programa d’activitats per celebrar la festa de carnaval al municipi.

La festa començarà el Dijous Jarder, 20 de febrer, amb la volta de disfresses i bujots, on a partir de les 11 hores els alumnes més petits de les escoles passaran pels carrers del poble i visitaran en Bernat Figuerola a l’Ajuntament. Més tard, a les 18 hores, en Bernat Figuerola sortirà cap al poliesportiu, on tindrà lloc la festa de carnaval amb Auba Saura i DJ Kike Sastre.

El dissabte 22 tindrà lloc la novena Minirua de Carnaval de Cala en Porter, que acabarà amb animació infantil amb la mascota Sam i els seus amics. I a Alaior, a partir de les 19 hores es farà la rua de carnaval, per a la qual, per fomentar la participació, no serà obligatori fer l’actuació amb coreografia a la plaça o al poliesportiu. El que demanarà i valorarà més el jurat serà que els participants animin la rua i actuïn durant tota la desfilada.

Hi haurà premis de 700, 400 i 200 euros per al primer, segon i tercer classificats, respectivament, a més d’un pernil per a cada un d’ells. I hi haurà premis de 150 euros a l’originalitat, la coreografia, la simpatia i l’elaboració i un premi especial a la comparsa més votada d’entre els participants. Després, també al poliesportiu, hi haurà un ball amenitzat per DJ Toni Taltavull. Altres activitats seran el Glosat dels Darrers Dies (dia 23, a les 19.30 hores a l’església de Gràcia), la festa de carnaval conjunta de les Apima de la Salle, Dr.Comas i Mestre Duran (dia 21, a les 18 al poliesportiu), la gran revetlla juvenil amb Dj Bauxa (dia 24, a les 22 a la plaça des Ramal), o la revetlla al poliesportiu. La cloenda serà amb el Darrer Dimarts i la sortida de l’Ajuntament (19 hores) de la comitiva fúnebre de Bernat Figuerola fins a la plaça Constitució on es llegirà el testament.