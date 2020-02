Ciutadella es submergeix en el món del cine per carnaval

Des d’aquest dissabte i fins dia 23, Ciutadella es convertirà en un gran plató de cinema, en el qual no faltarà ni la música, ni els concursos ni les disfresses. Tot, gràcies als carnavals temàtics que des de fa uns anys impulsa l’Ajuntament, amb una ambientació especial dels carrers del centre antic.

La programació començarà dia 15, a les 19 hores, a la plaça de la Catedral. Allà, la gent podrà assistir a un recorregut musical per les més famoses bandes sonores de la història del cinema, a càrrec del Festival de Cinema de Menorca, que ha preparat un seguit de projeccions, en col·laboració amb la Banda Municipal de Música. L’espectacle es repetirà a les 20.30 hores i es traslladarà al Socors en cas que faci mal temps.

Per a dia 21, d’11 a 14 hores es prepara una rua de tots els centres escolars de Ciutadella, els quals faran desfilades pels carrers del centre històric. Ja al capvespre hi haurà diferents cites musicals a la plaça Nova, escenari que, un any més, serà el centre del carnaval de Ciutadella. A les 18 hores hi haurà gresca infantil amb Pinyeta Pinyol i a les 19.30, les 21.30 i les 23 hores hi haurà actuacions musicals.

Dia 22, d’11 a 13.30 hores es farà una gimcana, amb inici a la plaça de la Catedral, i a la plaça Nova hi haurà tallers d’efectes especials cinematogràfics.

Finalment, dia 23 es farà la rua de carnaval. El lliurament de premis serà a la plaça Nova.