El canvi climàtic, tema únic de la rueta de Maó

Enguany la rueta infantil de Maó presenta algunes novetats. La primera, la temàtica comuna per a tots els grups d’escolars, l’emergència climàtica. La segona, la ubicació de la desfilada, la plaça Esplanada i no la de la Constitució com fins ara.

La proposta del tema únic per a les disfresses surt del Consell d’Infància, i que el canvi d’ubicació és una demanda dels centres educatius, que veien com la plaça de l’Ajuntament quedava petita.

És així que el Dijous Jarder, a les 10.30 hores l’Esplanada començarà a rebre la visita d’uns dos mil alumnes. Serà l’inici del carnaval maonès, el programa del qual inclou diversos esdeveniments, com la festa infantil que el mateix dia es farà a la mateixa plaça (17 hores). També allà, divendres es farà una trobada de ball en línia (19 h), i dissabte serà el punt de partida de la rua.

La rua arriba amb novetats, com la incorporació d’un premi a les millors disfresses per parelles i famílies, que s’afegeix als habituals per a carrosses i comparses. En total es repartiran 1.900 euros en premis. Els interessats es poden inscriure fins dia 18. El lliurament de premis es farà a la plaça de la Constitució, espai que a partir de les 21.30 hores acollirà el ball, amb la música de Dj Kike Sastre.

El Darrer Dimarts hi haurà l’enterrament d’en Camestortes. La vetla serà a l’Ajuntament (de 19 a 19.30), i després el seguici fúnebre arribarà al Teatre Principal. Allà, i per animar a participar, es prioritzarà les persones que assisteixin disfressades a l’hora dels lliuraments dels premis de l’herència del personatge. L’acte compta amb la participació de l’Orfeó Maonès i d’una vintena de comerços.

Programa Carnaval 2020 a Maó