Nou premi a la First Lego League

Els integrants de l’equip de robòtica impulsat per l’Ampa del col·legi de La Salle de Maó han obtingut un nou èxit. Després dels dos primers premis aconseguits just fa un any en la seva participació en el certamen, els joves menorquins han aconseguit el segon premi al millor disseny del robot amb el qual han participat en el concurs aquest dissabte.

Segona participació, i segon gran resultat el que han obtingut els divuit membres d’aquest equip, batejat amb el nom de Menorcabióticos, que està format per alumnes de La Salle, però també d’altres centres com els instituts Joan Ramis, Josep Miquel Guàrdia o Cap de Llevant, o les escoles Francesc d’Albranca o de Sant Lluís.

Com que el concurs limita a deu el nombre de participants per grup, els menorquins crearen dos equips. Igualment, però, com destacava un dels pares responsables, Juan Carlos Puerto, «han treballat amb dos robots però com un únic equip, compartint les millores».

La First Lego League 2020 es va celebrar a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears. Allà es reuniren al voltant de tres-cents joves d’entre 6 i 16 anys, els quals compartien un mateix objectiu: resoldre diferents problemàtiques relacionades amb l’entorn urbà.

Així, les proves que van haver de superar amb els seus robots tenien a veure amb la vida a la ciutat, des de «solucionar un embossament de cotxes en un carrer» fins a posar a prova l’estabilitat d’un habitatge retirant bigues de l’estructura sense que s’esfondrés. Altres missions que havien de resoldre eren, per exemple, gestionar una grua o ajudar a repoblar un arbre amb ocells.

Els dos equips, el Menorcabióticos Alfa i el Menorcabióticos Omega, van treballar plegats per resoldre les dificultats del recorregut. I va ser tot un èxit, veient el segon premi obtingut, gràcies a un disseny pensat per a facilitar i completar les missions. L’equip Robosapiens, del CC Sant Pere, de Palma, va obtenir el primer premi, i el segon va ser per a Where is John, de l’Aula Balear, també de la capital balear. El primer premi al millor disseny va ser per a La Élite, del ‘Sant Pere’; el primer premi Valors per a l’equip de l’IES Sa Blanca Dona d’Eivissa i el primer premi Projecte per al de l’Aula Balear.