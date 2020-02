Ciutadella ya se ambienta de cine para Carnaval

La ciudad se volverá a disfrazar un año más por Carnaval. Ciutadella está ultimando la decoración para las fiestas que se avecinan siguiendo la estela del exitoso formato que se instauró hace ya cinco años con una programación temática. Tras un paseo por el lejano oeste, sumergirse en el medio marino, visitar la Menorca Talayótica y practicar los deportes olímpicos, este año toca un Carnaval de cine. Un mundo muy del agrado, por las «grandes posibilidades que ofrece», de los artistas que una vez más se han encargado de los diseños, Silvia Vivó y Pepe Mascaró.

Decoración que ya empieza a asomar por algunos rincones de la ciudad, a la que se irá sumando progresivamente nuevos elementos durante los próximos días de cara a la celebración de la parte central de las fiestas el fin de semana. Un conjunto artístico al que este año se ha dado forma en un tiempo récord, ya que sus responsables empezaron a trabajar en él a principios del pasado enero, un par de meses más tarde de lo que venía siendo habitual en los últimos años.

Un año más se apuesta por repartir los elementos por céntricas ubicaciones del caso antiguo. En esta ocasión se ha decidido atribuir a cada uno de los espacios una temática o género cinematográfico. Así, en la Plaça de ses Palmeres el protagonismo recaerá en el séptimo arte más clásico, el rodado en blanco y negro; mientras que la Plaça d'Artrutx se convertirá en espacio para el drama, la comedia y el musical. La Plaça de la Llibertat será territorio para el thriller y el terror y la Plaça Nova estará reservada para el cine de animación. La Placeta des Be acogerá la ciencia ficción y las películas de aventura dentro de un itinerario de cine que arrancará en la Plaça de la Catedral al más puro estilo Hollywood. Todo un paseo por la historia del cine que arranca en 1902 con el «Viaje a la luna» de Georges Méliès y abarca hasta la cinta de terror «It», estrenada el año pasado.

De nuevo los artistas se han nutrido de material reciclado para sus diseños, entre los que figuran grandes iconos del Séptimo Arte y espectaculares referencias a «King Kong», «El Señor de los Anillos», «Alien» o «Pesadilla antes de Navidad», como las propuestas más monumentales.

Vivó y Mascaró confiesan estar «disfrutando» un año más de un proyecto que no obstante tiene siempre tres retos: «Ser políticamente correcto en los diseños para no crear polémica, que las piezas no supongan ningún peligro en el marco de la fiesta y pesen lo suficiente para que la gente no se las lleve», bromea con una sonrisa Vivó.