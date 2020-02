Reivindicar el producte local a la taula

De divendres a diumenge, deu restaurants participaran en les III Jornades Gastronòmiques de Producte Local de Temporada, impulsades per Sa Cooperativa del Camp de Menorca i l’Associació de Restauració de Menorca, per fomentar l’ús del producte local en el sector de la restauració i demostrar, de forma pràctica i gustosa, les seves grans possibilitats.

Les jornades s’emmarcaran en els actes del Dia de Balears, compten amb el suport del Consell, del Govern i d’Agroxerxa, i enguany per primer cop hi haurà la implicació del sector peixater, a través de la Confraria de Pescadors de Ciutadella.

Des de l’Associació de Restauració, José Bosch apuntà ahir en la presentació de les jornades feta al lloc de Binillubet, que la presència dels pescadors suposa «una passa més» en aquest camí iniciat els darrers anys per treballar conjuntament entre els diferents sectors productius, per apostar pels productes locals.

El director comercial de Farmers & Co, de la Cooperativa, Tolo Mercadal, recordà que les jornades segueixen la línia encetada per impulsar els productes de proximitat, i apuntà que a partir d’ara «el repte serà veure què hem de fer» per generar sinergies entre tots els sectors implicats, des dels productors a distribuïdors o restauradors.

El conseller d’Economia i Territori, Miquel Company, celebrà que el sector peixater se sumi al projecte comú, Anuncià que també serà en la IV Fira Arrels i afirmà que «cada vegada són més els que entenen que el turisme, sense el sector primari, no és res».

Bosch detallà que «cada restaurant farà el seu menú, amb el seu preu, però amb el requisit d’emprar productes locals de temporada». Els menús es podran consultar a menorcarestaurants.com.