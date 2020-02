Correfoc amb pluja de foc i pirotècnia

Cinc colles de dimonis de les Illes Balears, dues d’elles de Menorca, més el grup de batucada Batuló, amb una cinquantena de dimonis amunt i avall, protagonitzaren ahir vespre a Ciutadella el «concili satànic» (per emprar el nom amb què s’havia anunciat l’esdeveniment) més gran d’aquest tipus que s’ha fet mai a l’Illa, també amb unes quantes sorpreses durant el recorregut.

Les colles participants foren els Dimonis Trabucats de Palma, els Dimonis de Calvià-Comte Mal, els dimonis i bruixes Es Mals Esperits d’Eivissa, els Diables de Maó i els Myotragus Dimonis de Ferreries, que, sense pirotècnia però amb les seves torxes plenes de llum, des del minut zero començaren a escopir foc per on passaven, fins a arribar a la plaça dels Pins (l’arrencada de la malèfica comitiva fou a la plaça Nova, que enfilaren cap al centre de la ciutat), on es va viure una autèntica pluja de foc i pirotècnia, un correfoc espectacular.

De fet, el «concili satànic» balear, inclòs dins la programació a Menorca del Dia de les Illes Balears, es repetirà avui vespre a Ferreries. Açò amb l’únic canvi respecte a la sortida d’ahir que els acompanyants de les cinc colles de dimonis seran els Batucada Retrò, tot i que uns quants dels seus integrants, inclosa la seva directora, sí que seran els mateixos que actuaren amb Batuló.

L’inici del recorregut serà a les 21 h a la plaça de l’Ajuntament i la pluja de foc i pirotècnia serà a la plaça Espanya, on, entre d’altres, es recomana anar-hi amb roba de cotó, sabates tancades i capell, mocador de cotó o caputxa.