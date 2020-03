Lletres que clamen per la dignitat

Laura Ribera i Ana Haro han estat les guanyadores del Premi de Microrelats «100 paraules per la igualtat 2020». Un certamen organitzat per l’Ajuntament de Maó i que enguany ha vist com incrementava la participació, arribant a les 29 obres, de 23 autors.

I és que va creixent (encara no prou) la consciència envers la necessitat de dignificar la dona i d’assolir una igualtat efectiva entre sexes. Ho demostra aquest concurs literari, al qual es presentaren vuit microrelats en la categoria per a menors d’edat, i 21 en la d’adults.

La guanyadora infantil, Laura Ribera, no pogué assistir a l’acte per ser fora de Menorca, i recollí el premi la seva professora de castellà a l’IES Cap de Llevant, Luz Aneas. Així i tot, des de Barcelona, la jove estudiant manifestava estar «molt contenta, no m’ho esperava», i apuntava que el seu text xerra de la «lluita per aconseguir la igualtat en el món» i que ho transmetia a través d’un «personatge que viu en un món on volen ser perfectes, però després veuen com és realment el seu món».

Per la seva part, la periodista i escriptora Ana Haro obtenia el premi amb una narració on expressa la necessitat de «visibilitzar com són les dones les que acostumen a fer el paper de cuidadores i que recauen damunt d’elles les feines i les responsabilitats de casa». Un clam per a reivindicar aquestes «dones invisibles i les coses que es fan miraculosament».