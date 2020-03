‘Creole’, el luxe de navegar

La goleta de tres pals i de grans dimensions «Creole», un dels velers més polits del món, duu bandera de les Bermudes i hiverna als Astilleros de Mallorca, essent un habitual dels estius a Menorca navegant per les seves aigües, duent al darrere una història vital de prop d’un segle.

Actualment, el «Creole» és propietat de les germanes Allegra i Alessandra Gucci, que l’heretaren de son pare, el dissenyador de moda Maurizio Gucci, assassinat l’any 1995 per un sicari.

Gucci, de fet, que comprà el veler l’any 1983 al govern danès després que aquest el fes servir (amb el nom de «Mistral») durant sis anys com a vaixell escola per a joves i com a eina de rehabilitació en casos d’addicció a les drogues, fou qui tornà al «Creole» al seu antic esplendor, després de sis anys de treballs i unes grans despeses per reconvertir-lo en un vaixell de somni.

La darrera vegada que s’ha vist al «Creole» per aigües de Menorca fou l’estiu passat, moment que aprofità l’estudiant de 16 anys Antonio Juárez Navarro, que estiueja a Menorca gairebé des que va néixer, per rodar un vídeo del veler per l’Illa a través de drons. Un vídeo, per cert, que té penjat al seu canal de Youtube i que també ha estat publicat a la prestigiosa web de navegació «CharterWorld».