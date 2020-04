Per ballar ‘La Bamba’ des de casa i amb els petits de la família

El músic Miquel Mariano converteix els dies d’estada a casa en animades sessions on es combinen entreteniment i aprenentatge. Pensat expressament per als petits de la casa, el mercadalenc ha format un grup musical ben especial, cent per cent de casa, per reviure l’esperit festiu d’un clàssic com «La Bamba».

La cançó que popularitzà Ritchie Valens el 1958 ja té la seva versió menorquina. S’ha gestat a partir d’unes pràctiques musicals, sonant un instrument cada un dels infants de la família. El més petit de tots, Marc, de 3 anys, és l’encarregat de posar la veu; Iván, de 8, toca la flauta i fa de beat box; Joan, de 12 anys, és el percussionista, com a shaker i amb percussió corporal; i Samara, als seus 15 anys apareix amb l’ukelele. «Aquesta setmana hem practicat ‘La Bamba’, cadascú amb el seu instrument, fins que ha sortit bé», explica Mariano. «I llavors, com a premi, hem decidit enregistrar-la per poder compartir-la i que tothom la pugui practicar des de casa seva», afegeix l’autor de treballs com «A ritme d’illa» (2007), que inclou temes com «Verigut»; o «Rumb a Menorca» (2008).

A més, i aprofitant que és mestre de música, Miquel Mariano, incorpora les notes, tant de la flauta com de l’ukelele, perquè tothom que s’animi, pugui provar de fer la seva pròpia versió d’aquesta cançó tradicional mexicana que durant els anys 80 va ser interpretada per Los Lobos.