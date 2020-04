Alumnes, els més enyorats

No hi ha dubte que un dels col·lectius més afectats per l’aïllament són els infants, que han vist trastocades les seves rutines diàries de forma molt important. No poden anar a l’escola, ni veure els seus amics, ni jugar al pati ni als parcs, ni fer activitats... Una situació que ha deixat deserts els centres educatius, però no només. També ha quedat orfe tot el personal de les escoles, tant docent com no docent, que no ha dubtat a preparar vídeos musicals dedicats als fillets, per homenatjar-los pel seu esforç davant l’adversitat, i per animar-los tot recordant que ells són l’alegria i la raó de ser de cada centre.

Són moltes les escoles i instituts que ja han publicat els seus particulars videoclips dedicats als seus estudiants. Audiovisuals elaborats amb la col·laboració de mestres i professors, personal de secretaria i direcció, caps d’estudis. Per exemple, de col·legis com el Mare de Déu del Toro i Cor de Maria, de Ciutadella i Maó, respectivament. O dels instituts Pasqual Calbó, Maria Àngels Cardona o Biel Martí.

Els vídeos, penjats a les xarxes socials i a les webs dels centres, i que també s’escampen, àgils, per les aplicacions de missatgeria instantània, estan formats amb fragments enregistrats a casa, amb cartells, lemes i dibuixos, i reunits sobre bandes sonores diverses. Així, es poden escoltar «Somriurem» de Txarango, «Tot anirà bé» de Joan Dausà, «Invencibles» de Mr. Kilombo, o la melancòlica «Comptine d’un autre été» del film «Amélie» i l’alegre «Caminem junts» de Doctor Prats, que combinen al ‘Monte Toro’. Sempre, amb missatges plens d’esperança, on, tot i l’enyorança, s’imposa el convenciment que prest tot passarà.