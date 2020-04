Ciutadella saca a la calle los 'bujots', a pesar del confinamiento

La tradición resiste al confinamiento. A pesar que el Ayuntamiento de Ciutadella ya había anunciado semanas atrás de la suspensión de la tradición de matar es bujot por el estado de alarma, algunos vecinos han decidido colgar los muñecos a la calle para no faltar un año a una de las tradiciones del Domingo de Pascua.

Y cómo no, el virus, el provocador de este confinamiento, ha sido el gran protagonista de la gran mayoría de los bujots confeccionados. «El covid -19 no podrá con nosotros, le venceremos...», se podía leer en el que colgaba en la calle Domingo Savio. Otro, en el casco antiguo, portaba un cartel que decía: «Coronavirus, que ja has fet prou trajectòria, deixa que cantem victòria».

No han terminado ajusticiados a tiros como siempre se hace, pero habrá que esperar al año que viene para que así sea.