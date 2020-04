Festa nupcial en temps de covid

Quan fa devers un any, Cati Llabrés (Ciutadella 1978) i Emmanuel de la Fuente (París 1973) van començar a preparar la seva boda no podien preveure tot el que estava per venir. La primavera és un bon mes per casar-se i el dissabte 11 d’abril de 2020 semblava una bona data. Però ara ja sabem al que ha passat, l’onze d’abril estàvem tots confinats i els nuvis també.

La incertesa sobre la cerimònia nupcial va durar fins al darrer minut perquè si l’estat d’alarma no s’hagués prorrogat, les noces s’hagueren celebrat tal com estava previst. De fet el divendres abans de la declaració de l’estat d’alarma, Cati i Emmanuel havien tornat a visitar el Mallaui a Cala en Turqueta, que era la finca on s’havia de fer el convit per tal de resoldre tots els preparatius. No tenien clar que passaria, ja que l’amenaça de la covid-19 ja estava a l’aire.

Un cop ja declarat l’estat d’alarma la parella va haver de posposar la boda, però decidí que l’onze d’abril farien una festa nupcial virtual i ho van comentar als seus millors amics.

Sorpresa

El nuvi i la núvia es van vestir amb les gales preparades per a les frustrades noces i a les 1.30 hores de l’onze d’abril, a proposta d’una amiga, van connectar-se a través de zoom, una aplicació de videoconferències.

I a la pantalla, sorpresa, sorpresa, van aparèixer tots els seus amics que també s’havien vestit de gala.

«Nosaltres –explica Cati– vam voler donar una sorpresa sortint amb les robes de la boda i al final va ser a la inversa i la sorpresa ens la vam dur nosaltres al veure’ls a tots tan ben mudats. Fins i tot el regidor que ens havia de casar, que és amic nostre íntim, es va posar la medalla de l’Ajuntament».

La idea d’aquesta cerimònia virtual era, diuen, la de donar una pinzellada de positivitat en aquests moments en què el coronavirus ens ha alterat les vides.

La parella no havia contractat viatge de lluna de mel perquè Emmanuel tenia previst obrir el seu supermercat que està a una zona turística. Tanmateix unes amigues de Cati li havien regalat a ella un viatge a Montecarlo per veure el torneig de tenis que allí s’havia de jugar. Adéu al viatge.

Cati i Emmanuel, que tenen tres filles, no saben quan serà, però faran una boda com cal.