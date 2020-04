Es Castell dona les gràcies

Uns quants centenars de vesins des Castell han contribuït a l’elaboració d’un vídeo musical per animar aquests dies de confinament. Ho han fet de la mà d’Óscar Moreno, conegut al poble per crear, cada any, audiovisuals de les festes de Sant Jaume, i que ha impulsat una iniciativa col·lectiva en la qual s’ha implicat molta gent.

Comerciants, personal sanitari, policies locals, bombers, dependents, farmacèutics, forners, llibreters... i moltes famílies, més d’un centenar. En total, cents de persones que apareixen en els poc més de 8 minuts de pel·lícula formada per petites aportacions de molta gent, i amb la música de dues cançons, «Resistiré 2020» (la versió de Cadena 100) i «Quédate en tu casa», de La Pegatina.

La idea es va començar a gestar l’endemà del Diumenge de Rams. «El nexe és Es Castell i els vesins, amb gent que viu al poble però també de persones que ho són però que viuen a altres pobles, fins i tot fora de Menorca», explica Óscar Moreno, qui apunta que «el vídeo va dirigit als professionals sanitaris» que aquests dies treballen intensament per minimitzar els efectes de la pandèmia. «Perquè vegin que el poble està amb ells», afegeix el realitzador, qui es mostra sorprès per la implicació obtinguda. «Des del principi em va sorprendre la gran participació, a la gent li va agradar la iniciativa i vaig estar rebent vídeos durant més d’una setmana».

«La idea era que cadascú fes un vídeo, cantant, ballant, disfressant-se, fent coses divertides, i també volia imatges des de casa seva, del carrer, de quan passa la policia». I també va comptar Moreno amb el món artístic. «As Castell tenim molts artistes, i vaig demanar que em passessin imatges seves tocant les dues cançons».

Després va ser el moment de l’edició, durant les nits després de tornar de fer feina i el cap de setmana.

Emotivitat

«Per jo, la part més emotiva del vídeo és la que surt Mario Wollstein», reconeix Moreno. «Va estar bastant greu, a l’UCI, i va ser el primer pacient desintubat de Menorca». Per tant, veure l’aportació de l’expresident de l’Atlético Villacarlos enmig de tot el material rebut va ser un gran motiu d’alegria. «Ha estat una gran sorpresa», i aquest fet ajuda a llençar un missatge d’esperança. De fet, la primera part, que comença amb «Resistiré», és més emotiva, i la segona, de «Quédate en tu casa», vol contagiar l’alegria.