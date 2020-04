Convivència: empatia i respecte

Les Chachas sense Fronteres són les encarregades de fer arribar a les llars, en clau d’humor, la campanya que acaba de llençar el Consell insular. És «Guanyem consciència, guanyem benestar», una iniciativa que pretén sensibilitzar la ciutadania amb relació a la bona convivència entre vesins en un moment complicat com l’actual.

El gènere humorístic és l’eina ideal per a difondre «el missatge de presa de consciència pròpia, de què hem d’anar alerta i ser conscients que vivim en comunitat». És, idò, un «missatge d’empatia ara que estem a casa 24 hores al dia», diu la consellera d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local, Cristina Gómez.

I és que en la institució insular hi ha constància que cada dia es produeixen queixes de ciutadans. «Hi ha problemes, ens arriba a les oficines d’Habitatge o de Lloguer Ètic», admet Gómez qui apel·la al sentit comú i a la responsabilitat de tothom, tant de qui fa soroll, per tal que es vagi amb més compte, com pel vesí que ho viu des del pis de sota o del costat. Aquest fet l’il·lustren Remedios i Joana, els dos personatges que interpreten les Chachas sense Fronteres i que fan referència a la comprensió, per totes les parts.

Cristina Gómez recorda que no és fàcil tenir infants tot el dia a casa i que aquests dies és habitual fer esport a casa. Igualment, s’ha d’anar amb compte, amb la música, el fet de cuinar, els renous.

Tres vídeos

La campanya planteja tres vídeos amb la idea que es puguin fer virals. De moment s’han publicat dos, al canal de Youtube del Consell, i en el primer els dos personatges expliquen situacions que els succeeixen amb els seus vesins i que provoquen una escalada de tensió.

Per altra banda, darrere d’aquests vídeos també hi ha la intenció de fomentar la proactivitat i l’ajuda mútua, perquè aquells que puguin donin un cop de mà als que més ho necessitin.