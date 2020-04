Sis carotes seran subhastades

Les carotes que l’escriptor i pintor Pau Faner va crear i dibuixar per encàrrec del caixer senyor, Borja Saura, per ser rompudes als Jocs i ses corregudes des Pla d’enguany seran destinades a una acció de caràcter social.

Borja Saura i Pau Faner van anunciar aquest dimarts que les vuit carotes que s’havien de convertir en estelles a cops de lladriola han estat indultades. Dues seran entregades, com és tradicional, al caixer senyor i a l’Ajuntament, però les altres sis seran objecte de subhasta a favor de Creu Roja.

El caixer senyor ha escollit la carota que rep el nom de ‘mallorquí’, mentre que l’Ajuntament ha escollit la carota que du el nom de ‘dandi’. Les carotes indultades que seran subhastades porten els títols de ‘sa menorquina’, ‘cavallet’, ‘es fiet’, ‘es moro’, ‘es mexicano’ i ‘al·lota músic’.

L’Ajuntament de Ciutadella s’ha compromès a organitzar una exposició pública amb aquestes vuit carotes i també s’encarregarà de la subhasta. La quantitat que s’obtengui es destinarà a l’adquisició, junt amb l’assemblea local de Creu Roja de Ciutadella, de productes bàsics i de primera necessitat que seran entregats a famílies en situació de vulnerabilitat per l’impacte de la crisi del coronavirus.

Com a dades significatives, d’ençà el 13 de març fins avui s’ha registrat un increment de 151 en el nombre de bosses d’aliments que Creu Roja entrega a famílies necessitades de Ciutadella. En aquests moments es fa un lliurament setmanal de 261 bosses de menjar a persones o famílies que pateixen l’impacte de l’emergència sanitària.

Borja Saura ha manifestat que el seu desig, des del primer moment, ha estat el de fer donació de totes les carotes -excepte les dues destinades al caixer senyor i a l’Ajuntament- al poble de Ciutadella, i, a la vegada, promoure una acció humanitària per a famílies i persones vulnerables.

La batllessa Joana Gomila ha agraït al caixer senyor i a Pau Faner aquest donació, i s’ha compromès a augmentar les línies d’ajuda per a cobrir les necessitat bàsiques, així com per a la reactivació de l’economia local.

Homenatge a Pepe Torrent Vivó

Pau Faner ha explicat que aquestes vuit carotes -que finalment no es correran en es Pla- constitueixen un viu i emotiu homenatge a l’artista plàstic Pepe Torrent Vivó, que las va pintar en dos biennis. A més, n’ha dibuixada una, in memoriam, de caràcter particular, dedicada al pintor, amb el títol ‘pastisser’. Aquestes carotes incorporen versos de Pau Faner.

L’alcaldessa i el caixer senyor signen la suspensió de les festes del 2020

L’alcaldessa Joana Gomila i el caixer senyor, Borja Saura, van signar aquest dimarts la resolució que determina la suspensió de les festes de Sant Joan del 2020. El motiu d’aquesta decisió és l’emergència sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de la covid-19. El document recull el consens entre l’Ajuntament i la Junta de Caixers, assolit a la reunió celebrada per videoconferència el passat 17 d’abril; i que els mateixos caixers elegits per al bienni 2020-21, que van ser proclamats el 9 de juliol de 2019, seran els qui presidiran les festes de Sant Joan del bienni 2021-22.