Músics a ritme d’‘Amparito Roca’

Al ritme d’«Amparito Roca», un dels pasdobles més coneguts i habituals de les nostres festes patronals, s’han reunit prop d’un centenar de músics de banda de tota Menorca, per a la creació d’un vídeo musical col·lectiu. Ha estat a partir d’una iniciativa del grup Bon Ball Tenim -amb l'edició de video de Pol Gregori, així com l'edició d'àudio d'Àngel Gelabert- com, amb només uns dies, acumulen ja més de 6.000 visualitzacions.

Les xarxes socials es converteixen una vegada més en punt de trobada per a artistes i públic. En aquesta ocasió, la xaranga ha convidat el col·lectiu de músics de banda de l’Illa, i com a resposta han rebut uns vuitanta vídeos, amb músics tots sols a la imatge, però també amb alguns casos de duets.

El director del grup, Àngel Gelabert, explicava aquest divendres que «vam passar les partitures» i les instruccions als intèrprets, per tal de poder fer l’edició.

Gelabert destaca la gran resposta obtinguda, amb presència de «músics de totes les edats i de tots els pobles», fet que confereix a aquest vídeo musical un caràcter insular i molt participatiu.