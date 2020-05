Fre a les espècies invasores

L’Illot d’en Mel, a l’Albufera des Grau, és un dels hàbitats de la sargantana balear (Podarcis lilfordi), una espècie única que ha sobreviscut, aïllada, més de 5 milions d’anys, i la protecció de la qual ha motivat una intervenció en el marc del projecte «Prats nets d’invasores». Una acció impulsada per la Conselleria balear de Medi Ambient i Territori, que ha suposat la retirada de prop de set-centes figueres de moro, una espècie invasora.

La intervenció encara no ha finalitzat, està pendent d’una darrera fase de neteja que es durà a terme els pròxims mesos.

Un equip desplaçat des de Mallorca ha estat l’encarregat de retirar una gran quantitat de figueres de moro (Opuntia maxima Miller), una planta que, com explica el director del Parc Natural de l’Albufera des Grau, Martí Escudero, pren territori a la mata. «La sargantana s’alimenta del seu fruit, el llentiscle», a més d’altres plantes, insectes i animalons, i per evitar que l’illot acabi sent de domini absolut de figueres, s’ha optat per retirar-les.

Aïllada i protegida

A l’Illot d’en Mel, igual com a altres illes com les de l’Aire, del Rei, d’en Colom, de ses Bledes o des Porros, entre d’altres, la sargantana està protegida. «Els principals depredadors són els moixos o les serps», diu Escudero, qui defineix l’aïllament com la clau per a la protecció de l’espècie. «A l’Albufera, amb les comportes, intentam mantenir que el nivell de l’aigua no sigui mai inferior a 45 centímetres, així els depredadors no poden arribar a l’illot». Si fos accessible a moixos, la població de sargantanes, que es calcula que és d’uns 2.500 exemplars, es veuria afectada.

Per altra banda, amb la retirada de les figueres de moro es pretén evitar que s’hi posi la població de cagaires o corbs marins (Phalacrocorax carbo). «El guano és molt abrasiu i crema les mates», diu el màxim responsable del parc, qui recorda que just davant de l’Illot d’en Mel, a pocs metres, hi ha el que es coneix com l’Illot d’en Petit o dels Cagaires, fàcil de distingir pel color característic blanc, de les deposicions dels corbs marins.

Aquesta intervenció per a la protecció, en aquest cas, de la sargantana balear, és finançada amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible i està executat pel Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (Cofib), per a minimitzar l’impacte d’espècies invasores en zones humides de l’arxipèlag. Aquest projecte té una durada de dos anys i un pressupost global de 332.210 euros, per a actuacions com aquesta a Menorca, com altres a l’Albufera de Mallorca, on s’han extret fins a dues tones de carpa (Cyprinus carpio) i 74 exemplars de tortuga de Florida (Trachemys scripta). Altres intervencions han estat a Eivissa, al Parc Naturat de ses Salines i Formentera, per eliminar uns 9.000 metres quadrats de rubrum (Pennisetum setaceum).