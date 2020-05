Revista de Sant Joan amb el cor i sentiment

La suspensió, per l’impacte del coronavirus, dels actes de la festa de Sant Joan 2020 no impedirà que Ciutadella ho celebri d’altres maneres, amb diferentes activitats que expressaran el sentiment i la passió que batega en el cor de tots els ciutadellencs que s’identiquen amb l’esperit santjoaner.

Des d’aquests plantejaments, MENORCA Es Diari vol fer-se ressò i recollir el compromís i les vivències de Ciutadella amb la festa. Per aquests motius hem decidit mantenir enguany l’edició de la «Revista de Sant Joan», que dedicam a recollir testimonis i declaracions sobre aquest any de transició, amb entrevistes, reportatges, fotografies i articles de la Redacció de Es Diari i dels col·laboradors que hi participen.

L’aplicació de l’estat d’alarma i les restriccions aprovades pel Govern per impedir la propagació de la pandèmia del coronavirus han conduït a la suspensió de les festes de Sant Joan d’enguany. Una decisió que va ser aprovada per l’Ajuntament i la Junta de Caixers en la reunió per videoconferència celebrada el 17 d’abril en la que hi van participar l’alcaldessa, Joana Gomila, el caixer senyor del bienni, Borja Saura; el caixer capellà, Antoni Fullana; i els regidors Gràcia Mercadal i Eudimio Carrasco.

Les restriccions de moviment de les persones, la limitació de l’activitat econòmica, la reducció de concentració en espais públics i les mesures de distanciament impedeixen la preparació dels actes i l’organització dels dispositius sanitaris i de seguretat que intervenen a la festa.

Caliu i sentiment

Tot i aquesta decisió, entesa i acceptada amb digust per la majoria de la població, el poble de Ciutadella manté ben viu el caliu i el sentiment entorn a aquesta celebració festiva. Perquè Sant Joan, l’esperada cita del 23 i 24 de juny amb el pròleg del Diumenge des Be, marca cada any un abans i un després en el calendari.

Sant Joan constitueix la festa que provoca més expectació popular pel que suposa d’història, tradició, protocol i espectacle eqüestre, un esclat de festa i emocions que uneix el seu origen religiós, vinculat a l’ermita de Sant Joan de Missa, i la participació de la pagesia en una festa tan única com extraordinària que Ciutadella ha sabut conservar i transmetre durant segles.

El redactor Joan Juanico s’encarrega de la coordinació de la publicació, en la que hi participen els fotògrafs de «Es Diari» Josep Bagur Gomila i Gemma Andreu, els dissenyadors i maquetadors, i el personal adscrit al departament comercial, que baix la direcció de Reyes Rico gestiona la participació dels anunciants.

Les veus, històries i vivències santjoaneres dels col·laboradors de «Es Diari»

La «Revista de Sant Joan» que edita MENORCA «Es Diari» esdevé un gran mosaic -retaule en paraules de Mn. Fernando Martí Camps- amb les veus, històries i vivències de nombrosos col·laboradors que aporten els seus textos.

Enguany tenim confirmada la participació, entre d’altres, de l’escriptor Pau Faner, autor de les carotes d’aquest any que finalment es subhastaran, i que també dibuixarà les carotes del 2021; el poeta Ponç Pons; el bisbe de Menorca, Francesc Conesa; Antoni Olives, expert en temes del camp; Catalina Bosch, investigadora de les festes; el folklorista Francesc Carreres; Jaume Anglada; i el jove periodista Xavi Bosch. A la publicació presentam els integrants de la Junta de Caixers que exercirà el seu càrrec durant el bienni 2021-22; entrevistam nombroses persones que intervenen en l’rganització de Sant Joan i desvetllam aspectes inèdits de la festa.