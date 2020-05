Avarques amb sola de plàstic recuperat de la mar

D’embrutar la mar a fer passes cap al canvi. Aquesta és la filosofia d’EcoPwani Menorca, les noves avarques dels dissenyadors Nico Anglada i Clara Capó. Una línia amb set models, quatre per a dona i tres per a home, feta íntegrament a l’Illa i on en cada parell de soles hi ha tres botelles de plàstic que Per la Mar Viva ha tret de la mar.

Han fet falta dos anys d’investigació i molta feina per resoldre les dificultats, especialment per a obtenir un adhesiu respectuós, que finalment ha obtingut una molt bona qualificació per part de l’Institut Tecnològic de Calçat d’Espanya.

Nico Anglada explica que aquesta proposta neix d’un viatge a Pwani, a Tanzània, que els va marcar profundament. Fou així, que coneixent la feina de l’entitat creada per Carlos Salord, «vam creure que podíem fer una avarca que aportés valor i que fos una alternativa per als consumidors», i perquè «els fabricants també tenim una responsabilitat».

EcoPwani Menorca es converteix en una convidada a caminar cap al futur. Com diu el logotip, «Your step make the change».