El cartell de l'any que Ciutadella s'ha quedat sense Sant Joan

No hi haurà Sant Joan, però l’Ajuntament ha volgut treure igualment el cartell de les festes d’enguany, ja que “aquest Sant Joan no es mereixia quedar sense record i sense història gràfica”. Un cartell, que al no haver concurs, ha dissenyat la pròpia regidora de Festes, Gràcia Mercadal.

En el cartell es pot veure un fillet a sobre un cavall de joguet, amb el lema de “Sant Joan e viu al cor”. Pretén reflectir les festes que “ens toca viure des de casa, en petits grups, amb seny i responsabilitat”, un Sant Joan que malgrat no es celebri, Ciutadella viurà igualment amb el cor i el record. “Sant Joan no és només una festa, Sant Joan és un sentiment. I aquest sentiment, com a poble, no ens el treu ningú”, recorden des de l’Ajuntament.

Anuncia un Sant Joan de 2020 inèdit en la història, “perquè serà el de l’any que no hi hagué Sant Joan”. Malgrat tot, des de l’Ajuntament, que recorda que “enguany no hi haurà cavalls, no es rompran les carotes i no sonarà la banda de música als Jocs des Pla, no hi haurà primer toc, no es correrà l'ensortilla, no hi haurà arena pels carrers, ni veurem ballar el sol”, les festes es celebraran. Açò si d'una manera molt diferent: “Sí que hi haurà xocalati i ensaïmada, berenetes amb amics i familiars, estones de bulla, cuinons tradicionals de les nostres festes, rialles dels nostres infants i la mirada nostàlgica dels nostres majors”.