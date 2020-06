Revista de la festa ajornada

La suspensió de les festes de Sant Joan, per l’impacte de la covid-19, no impedirà que Ciutadella ho celebri d’una altra manera per a expressar i compartir el sentiment i l’esperit santjoaner.

MENORCA • «Es Diari» se’n fa ressò, recull les vivències i el compromís de Ciutadella amb Sant Joan i manté l’edició de la Revista de Sant Joan, amb testimonis sobre aquest any de transició; una publicació que ofereix entrevistes, reportatges, fotografies inèdites i les aportacions de nombrosos col.laboradors.

La història de les festes de Sant Joan ens documenta que, almanco, s’han suspès en 16 ocasions. El 2020 s’afegeix a la relació d’aquests anys perquè l’estat d’alarma motiva que no es puguin celebrar els actes. Però açò no impedirà que tota la ciutat es trasbalsi, interrompi el seu ritme quotidià i el Dissabte de Sant Joan i el Dia de Sant Joan, que enguany cauen en cap de setmana, es viuran ben intensament. De tota manera, la Junta de Seguretat de Sant Joan va difondre ahir una crida a la ciutadania perquè recordi que no hi ha d’haver concentracions ni aglomeració de persones a la via pública.

La publicació

La revista de Sant Joan 2020, que ha coordinat Joan Juanico, es començarà a distribuir el dimecres 10 de juny. Els suscriptors de Ciutadella la rebran gratuitament al seu domicili. Consta de 64 pàgines a tot color que s’han imprès a Gràfiques Menorca, imprempta de «Es Diari».

La publicació inclou, entre altres continguts, una entrevista amb Salvador López, autor de la portada; el perfil dels sis membres de la junta de caixers del trienni 2020-2022 amb imatges fetes expressament per Josep Bagur Gomila; i la informació sobre les carotes creades per Pau Faner, que seran subhastades i rifades. Faner és l’autor de l’article titulat «Carotes orfes de Sant Joan».

Explicam l’adéu del grup de santjoaners que ha actuat com a voluntaris del caixer senyor, la preparació de la festa al Club hípic Sa Creueta des Migjorn amb Irene Camps Pons; com viure aquest Sant Joan de la millor manera, que ens explica la psicòloga Lídia Anglada; i com ho preparen Manu Farrando, Cris Juanico i Anna Anglada; les fotografies santjoaneres de Maria Florit Torres; el grup cantaire ‘Feim poble’, que dirigeix Luci Gregori; Paul Warner, el ianqui de Caló que enguany no podrà participar a la festa de Ciutadella; el record de Toni Gordi i Jesús Pons, que del 1976 al 2015 van menar sa somereta en Es Pla; l’homenatge a Pedro Marquès Torrent; la participació, durant 63 anys, de Joan Fedelich Cursach a la qualcada de Sant Joan; les carotes de Berto Marquès Torrent a Alemanya; els vint anys de Joan Mesquida Faner al front de la Banda de Música i la camiseta de festes.

Hi escriuen el bisbe Francesc Conesa, Antoni Olives, Catalina Bosch, Júlia Català, Antoni Català, Anna Llorens, Ponç Pons, Joana Bagur, Francesc Carreras, Sili Pons, Anaïs Faner, Jaume Anglada, Xavi Bosch i Rafel Gallego. Cal esmentar també les fotografies santjoaneres de Josep Bagur Gomila, Gemma Andreu, Sergi Garcia i Foto Hernando.

Salvador López, autor de la portada amb mascareta i ‘en clau covid 19’

Salvador López Casasnovas, que va crear les carotes de les festes de Sant Joan 2019, és l’autor del dibuix concebut expressament per a aquesta revista. Una portada ‘en clau covid 19’. La imatge, d’un cavaller amb mascareta que envolta la tassa de xocolati amb guants a les mans, combina el to humorístic amb la tristesa i el desconhort perquè no es pot celebrar la festa per la pandèmia.