A la venda la revista del Sant Joan que no es pot fer

«Enguany no pot ser i ja preparam el Sant Joan del 2021». Aquestes paraules d’Antoni Fullana, caixer capellà del bienni, convertit per la pandèmia en el trienni 2020-2022, expressen i resumeixen quin és el sentit i el sentiment amb el que Ciutadella prepara les festes d’enguany.

Des d’aquest plantejament, que motiva una celebració sense caixers, cavalls, cavallers, i amb la suspensió del Diumenge des Be, i els caragols i els Jocs i ses corregudes des Pla, «Es Diari» ha fet un esforç editorial per a publicar una revista de Sant Joan dedicada a la festa ajornada.

La publicació, que aquest dimecres es va posar a la venda i distribuir -els suscriptors de Ciutadella ja l’han rebuda gratuïtament als seus domicilis- ha obtingut una magnífica acollida. Aquesta revista, que ha coordinat el redactor Joan Juanico, ha estat possible gràcies als textos -prosa, poesia i imatges- de nombrosos col.laboradors, i la participació de les empreses i institucions amb l’aportació de les seves insercions i anuncis.

Els membres de la Junta de Caixers aporten la seva valoració sobre aquest any, amb el pensament del 2021, quan Sant Joan es podrà tornar a celebrar amb normalitat, una vegada ja no siguin d’aplicació les restriccions de l’estat d’alarma per la pandèmia.

La portada, creada expressament per Salvador López Casasnovas, també fa referència a l’actual situació: un cavaller amb mascareta que envolta la tassa de xocolati amb guants a les mans. Una imatge -en realitat una carota sanjtoanera- que combina la caricatura artística amb la tristesa i el desconhort porquè la gran celebració festiva s’ha suspés.

La publicació aporta nombroses veus i testimonis de personatges i vivències de Sant Joan; i es complementa amb imatges inèdites, reportatges i el batec viu del sentiment de la festa interior.