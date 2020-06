Camisetes per a una altra festa

La promoció de la camiseta de les festes que fan possible Estrella Damm i MENORCA • «Es Diari» amb una iniciativa conjunta que obté una gran acollida a tota Menorca, va arrancar ahir a les oficines de Ciutadella i Maó.

A primera hora ja hi havia persones que esperaven l’obertura per a recollir aquest obsequi, que enguany transmet el sentit i el sentiment per l’ajornament dels actes amb caixers, cavalls i cavallers. I ho expresa amb el missatge emotiu «Duim sa festa dins».

Perquè enguany viurem d’una altra manera el cicle lúdic que a Menorca comença amb l’esclat de les festes de Sant Joan de Ciutadella i acaba amb les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó, tot i que cal afegir-hi la celebració de Sant Nicolau que, as Mercadal i El Toro, tanca ses portes amb clau.

El disseny de la camiseta d’enguany, brillant i alegre, associat als conceptes i els colors d’Estrella Damm, és un treball de l’il.lustrador holandès Rick Berkelmans, conegut com a ‘Hedof en el món artístic. Una imatge pop i colorista, associada al color i els ritmes d’Estrella Damm.

Les camisetes s’entreguen de franc a les oficines de MENORCA • «Es Diari» de Maó i Ciutadella, a canvi de quinze xapes de cervesa Estrella Damm. És una promoció destinada exclussivament a majors de 18 anys. Es poden recollir fins a esgotar existències.

Per al lliurament s’apliquen totes les mesures de seguretat en vigor en l’actual fase de l’estat de l’alarma pel coronavirus, amb atenció individualitzada.