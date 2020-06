Matías Quetglas i l’emoció per la visita des be

Matías Quetglas ha volgut compartir amb el públic l’emoció particular que va tenir l’oportunitat de viure el juny de 2009, quan la comitiva des Be va visitar el seu domicili de Ciutadella. I és que aquest és un «privilegi» poc comú «per a un menestral» com ell, un amant de Menorca des de la llunyania de Madrid.

Des de la seva residència a la capital de l’estat, l’artista menorquí ha fet públic un document audiovisual personal, elaborat amb la col·laboració de familiars i amics que l’acompanyaren el dia que va rebre la visita del be. I és que enguany, amb la suspensió dels actes festius, «vaig pensar que a la gent li podria agradar veure-ho», tenint en compte que ell no és un amfitrió habitual de la comitiva santjoanera.

«Va ser un fet excepcional», per desig del caixer senyor del bienni, José María de Sintas, «perquè havia fet una exposició de carotes».

L’audiovisual, que es pot veure a Vimeo, recull els moments previs i dels preparatius per a la visita. També l’emoció durant l’espera, fins que d’enfora es comença a sentir el tambor i el fabiol. «Va ser una visita molt emocionant, pel valor quasi ritual de la festa, que fa que ho visquis amb molta intensitat», recorda el pintor i també escultor, autor del be portador de la bandera que llueix al bell mig de Ses Voltes. Visita que acabà amb sorpresa. «El fabioler em va dedicar una sonada i em va regalar el fabiol».

Quetglas posa veu a una narració improvisada, on expressa els sentiments i el sentit d’una tradició centenària, que il·lustra amb imatges preses per amics i familiars, que reuní en un guió d’elaboració pròpia. De fet, admet l’artista que «feia molts anys que no havia vist el vídeo», fet que li ha permès reviure l’experiència just quan s’acaba d’aixecar l’estat d’alarma i «he pogut tornar al meu estudi, on puc fer feina més còmodament». I és que els darrers mesos ha mantingut viva la seva faceta creativa i s’ha endinsat en el món d’internet. Una eina fins ara desconeguda com Instagram li ha permès compartir, també, «uns vuitanta dibuixos en dos mesos». Aquest Sant Joan Matías Quetglas no serà a Menorca. «Ho viuré d’enfora, sense intensitat, però sé que a Ciutadella la gent farà el possible per mantenir el caliu, esperant a l’any que ve per viure-ho amb més força».