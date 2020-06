Un primer toc simulat, sense distància de seguretat ni mascaretes

La primera prova de foc d'aquest Sant Joan, suspés per la crisis sanitària, no ha sortit gaire bé. Desenes de ciutadellencs s’han concentrat a les dues davant Cas Compte, al carrer Major des Born, que es d’on devien sortir la somereta i el fabioler per cercar els caixers i cavallers per a les sis ser a la plaça des Born per celebrar el primer caragol.

Una aglomeració de gent, on no es respectaven les distàncies de seguretat i la immensa majoria dels assistents no portaven mascareta, en el que tenia que ser el primer acte de les festes de Sant Joan d’enguany i del bienni presidit pel caixer senyor, Borja Saura.

Vint minuts abans de les dues ja hi havia una bona aglomeració de gent. Es sentien càntics santjoaners, on no faltaren “Davallada de la Mola”, un “Senyor damunt un ruc”, o el “sí, sí, Sant Joan es viu així!”. Uns joves van entrar al carrer amb canyes verdes i de cop va aparèixer amb una bicicleta un jove amb el tambor i el fabiol. Acompanyat pels seus amics es va plantar davant Cas Comte i a les dues en punt féu la sonada de Sant Joan, i la gent va esclatar amb un “Ciutadella, Ciutadella”, conscients que aquest Sant Joan no seria el mateix.

(Foto: Josep Bagur).

Ciutadella viu Sant Joan en el record

Malgrat aquest acte on s’ha concentrat més gent de l’esperada, la majoria de ciutadellencs viuen la festa sense celebrar-la, de forma més íntima que mai, amb berenars, dinars o berenetes amb familiars o amics. Alguns ho fan a Ciutadella mateix, mentre que d’altres han decidit marxar fora del casc urbà, i així evitar les aglomeracions, com recomanen les autoritats sanitàries, encara que com era d’esperar als carrers i bars de Ciutadella hi ha més gent que fa uns dies.

“Ara seria el primer toc”, “ara seria l’entrada del caixer senyor”, “ara tiraríem avellanes”, “ara estaríem a Santa Clara”, “ara baixaríem as Pla”,... Així viuen els santjoaners, siguin on siguin, les festes de Ciutadella d’enguany. Ho viuen en el record i amb resignació, conscients que enguany no queda altra remei.

Un altre lloc clau de la festa en el dissabte de Sant Joan és Sant Joan de Missa, on a les 20 hores tindran lloc, malgrat la suspensió de les festes, la celebració de les vespres en honor el Sant. Açò si ho faran amb accés limitat i amb l’obligatorietat de portar mascareta.