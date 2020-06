El bisbe de Menorca, Francesc Conesa, ha reivindicat la vigència i el sentit que té avui el missatge i l’estil de vida de Sant Joan Baptista davant la pandèmia de la covid a la homilia que ha pronunciat aquest dimecres a la celebració litúrgica del Precursor que ha presidit a Ciutadella. Ha manifestat que “podem prendre Joan Baptista com a model per la seva vida, marcada per l’austeritat i la coherència; la seva crida a la conversió va anar acompanyada per un estil de vida senzill i auster, com els homes del desert”.

La Catedral de Menorca ha acollit la Missa de Sant Joan que ha oficiat el cap de l’Església de Menorca junt amb preveres i diaques de la diòcesi, i el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. S’han aplicat mesures de control a l’accés i s’han complert les normes dictades per les autoritats sanitàries pel que fa a l’aforament del temple, el distançament i l’ús de la mascareta.

En el moment de la consagració del Pa i el Vi, que han transformat en el cós i la sang de Jesús, el so auster del tambor i el fabiol santjoner han ressonat a la nau gòtica de la Catedral.

“La crisi és un crit d’atenció a ser solidaris”, ha afirmat Conesa Ferrer, qui ha assenyalat que “la figura de Sant Joan Baptista ha de ser un crit d’atenció a la nostra societat, massa superficial, acostumada a consumir sense mirar les conseqüències”.

Segons el bisbe de Menorca, “la crisi sanitària i el confinament que hem viscut ens interpel·len i criden a aprendre a descobrir quines coses tenen valor permanent; i què és alló que realment cal tenir en compte, perquè aquesta crisi ens fa descobrir també que no és sostenible el ritme de vida que duim. No podem continuar amb un consum frenètic i irresponsable que degradi el planeta i margini els més pobres”.

“És més necessari que mai -ha dit el pastor de la diòcesi de Menorca- que posem el nostre temps i els nostres recursos al servei dels altres, perquè hi ha persones que només volen tornar al nivell de vida que tenien abans d’aquesta crisi, a la despesa incontrolada sense mirar les conseqüències. Tant de bo que no oblidem aquesta lliçó i corregim el nostre estil de vida”.