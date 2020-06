L’aposta per la sostenibilitat, un compromís de tots a la revista «ONA»

«ONA», la revista divulgativa de la Reserva de Biosfera de Menorca publica el setè número de primavera-estiu. Aquest llibret, que surt al carrer després del confinament, manté viva la flama de la divulgació al voltant de temàtiques vinculades al desenvolupament sostenible a l’Illa i dels treballs i projectes que es duen a terme per seguir avançant en el compliment dels objectius de Desenvolupament Sostenible de la Unesco.

Partint de la premissa que per conservar el primer pas és conèixer, la revista inclou un ampli reportatge sobre educació ambiental i l’admirable oferta de cursos i recursos que ofereix Menorca. Per aquest curs escolar s’ha superat el centenar d’activitats. A més, la publicació es fa ressò de la implicació dels centres educatius envers la sostenibilitat. La revista parla dels centres ecoambientals i dona una ullada a un d’aquests per esbrinar com es treballa el vessant mediambiental entre els alumnes. I la implicació és, sens dubte, sorprenent. El centre Nostra Senyora de La Consolació ha treballat els plàstics dels berenars. I podeu imaginar quin és l’ús que se’n feia d’aquest material abans d’emprendre el seu projecte? Assolien la generació de 30.000 residus plàstics en un curs. Però el més significatiu és que el mes de febrer la generació ja s’havia reduït en més d’un 80 per cent.

Aquest nou número inclou un interessant reportatge sobre les orquídies de Menorca a càrrec de l’expert botànic Pere Fraga.

I parlant d’orquídies, no podem deixar passar la fotografia de portada que, de forma exquisida mostra una d’aquestes orquídies menorquines. L’autor és el fotògraf Antoni Cladera, que ja va il·lustrar la portada del primer número de la revista.

Desapareixerà l’arena de les platges? Com ha evolucionat la línia de costa en els últims seixanta anys? Un reportatge basat en l’estudi de l’Obsam i Biogeomed desvela interessants conclusions.

La publicació dona també una espipellada a l’Observatori Socioambiental de Menorca, l’entitat que fa de prismàtic de la reserva de biosfera. S’ha convertit en una eina imprescindible per avaluar el seu estat de salut. Té sempre la lupa posada. I és que actualitza més de 300 indicadors cada any.

«Només ens queda l’esperança que la gent local sigui responsable a l’hora de replantejar-se la seva forma de consum i redescobreixi els avantatges del nostre comerç autòcton, local i de proximitat». Així ho assegura el gerent de Ciutadella Antiga, Macià Coll, en una entrevista sobre el comerç local. La revista fa tres entrevistes amb aquest col·lectiu (a més de Macià Coll, també al president d’Ascome, Vicente Cajuso, i a la presidenta del Mercat des Claustre, Gemma Olives). Es fa una menció a les cicatrius de la pandèmia del coronavirus.

La revista no s’oblida de l’ecoturisme ni tampoc de la transició energètica, dos dels reptes sobre els quals Menorca va fent passos per posicionar-se i fer un salt quantitatiu i qualitatiu. L’Oficina de l’Energia ha nascut amb la voluntat de convertir-se en el trampolí cap al canvi de model energètic.

«ONA» compta una vegada més amb la secció interactiva que posa a prova els coneixements dels lectors sobre la reserva de biosfera. En aquest cas, el Quiz planteja preguntes sobre el milà reial. També recomana una nova ruta, en aquesta ocasió per Santa Eularieta. I tampoc hi falta la interessant secció de fotos antigues que ens mostra com ha canviat la societat.

La revista inclou dos articles d’opinió, un a càrrec d’Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles, i un altre de la tècnica en educació ambiental Tana Pons.

Per tancar la publicació, la contraportada recull una fotografia de Gemma Andreu que posa color a la lletra «Gelosia» de Tòfol Mus.

«ONA» és una publicació gratuïta. Es fa en col·laboració entre l’Agència Reserva de Biosfera i Editorial Menorca i segueix els criteris ambientals. Ja es pot adquirir gratuïtament a les seus del Consell i d’«Es Diari», ajuntaments, biblioteques, museus i oficines de turisme, entre altres punts. I és que aquesta revista de 44 pàgines té molt per contar.