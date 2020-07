Primera guia dels vins i cellers de l’Illa

Tots els vins i cellers de Menorca estan recollits per primera vegada en una guia en una doble edició en català-castellà i anglès-francès. Es tracta d’una publicació de 74 pàgines on s’inclou per primera vegada informació sobre cadascun dels 9 cellers de la nostra Illa, amb descripcions completes dels 39 vins que actualment elaboren i una fitxa que permet conèixer des de les varietats a la nota de tast o el maridatge recomanat, entre d’altres.

La guia inclou un mapa d’ubicació per situar fàcilment els nou productors repartits arreu del territori insular. Aquesta publicació està adreçada no només als aficionats al món del vi sinó també a professionals com sommeliers o restauradors amb l’objectiu que la tinguin a mà als seus establiments per poder consultar-la i, d’aquesta manera, explicar amb propietat les característiques del vi que es fa a Menorca.

Prestigi

El vi de Menorca està reconegut al món de la gastronomia i en molts casos ha aconseguit situar-se com el millor de Balears o els experts, en les darreres crítiques gastronòmiques, l’han situat al mateix nivell que les millors regions vitivinícoles del nostre país com Ribera del Duero, La Rioja o Priorat.

El treball fa una fotografia del que representa avui en dia el sector vitivinícola menorquí però també del seu potencial. Segons dades de l’Institut de Qualitat Agroalimentària de Balears sobre producció de vi sota la Indicació Geogràfica Protegida Illa de Menorca, l’any 2019 hi havia comptabilitzada una extensió de vinyes de 79 hectàrees, de les quals 44 estaven dedicades a producció, però en els darrers tres anys, s’havien sembrat 35 hectàrees més que no havien entrat encara a produir però que s’esperava que ho fessin pròximament.

Aquesta interessant eina de consulta, editada per l’Associació Leader Illa de Menorca, amb la col·laboració del Consell insular i impresa als tallers de Gràfiques Menorca, va ser presentada aquest dimecres a Sa Granja.