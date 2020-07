Fortuny Moda dice adiós tras 77 años

Los orígenes de Fortuny Moda se remontan nada más y nada menos que a 1943, año en el que José Fortuny se embarcó en la aventura comercial de abrir unos almacenes en los que se despachaban productos textiles. Desde esa fecha, el negocio familiar ha vivido etapas muy diferentes, una trayectoria a la que se pondrá punto y final este año, tal y como anunciaban hace unos días sus responsables. Así, Maó se despide de uno de los comercios más emblemáticos y longevos de la ciudad, solo superado en años de actividad por Aznar Moda.

La crisis provocada por la pandemia de la covid-19 no ha sido la causa principal de la decisión, pero sí el detonante reconoce Alberto Fortuny, hijo del fundador y responsable del negocio desde mediados de los años 70. «Si tuviera diez años menos no le quepa la menor duda que seguiría adelante», reconoce el comerciante, con 76 años cumplidos (uno menos que la tienda). Así, deja entrever que las cuentas no eran el problema, «de esta crisis se va a salir como de las otras», sino que más bien el motivo tiene que ver con el relevo generacional.