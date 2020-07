«Soy pequeña pero me dedico a hacer cosas gigantes»

«Soy pequeña de estatura pero hago cosas gigantes. Me gusta trabajar con los grandes formatos», explica la escultora Marga de la Llana. La menorquina es noticia estos días con motivo del siempre esperado anuncio de marca de cervezas Estrella Damm. El spot, que este año ha sido rodado en las pitiusas, tiene no obstante un componente local gracias a su aportación artística, que ha consistido en la decoración de una enorme esfera, con estructura de hierro y cuatro metros diámetro. Unas dimensiones que se ajustan a la perfección al estilo de De la Llana, incluso por encima de lo que es habitual, ya que no pudo llevar a cabo el trabajo en su estudio de Barcelona y tuvo que hacerlo en un taller fuera de la ciudad.

A pesar de ser un encargo, el trabajo no ha dejado de ser estimulante y, sobre todo, un reto. El de revestir toda la estructura, por exigencias del guion, con material inflamable. La escultura se afanó en buscar madera y ramas que llenaron tres camiones de carga, materia prima con la que durante dos semanas trabajó con su equipo de colaboradores. «Me interesó el hecho de tener que utilizar también material orgánico», relata una artista que siempre ha hecho gala de querer «crear y vivir con mucha pasión».

Una vez rodado el anuncio, que se ha estrenado esta semana, su obra ha pasado a la historia devorada por las llamas. Un símbolo que, dice la artista, admite diferentes interpretaciones, pero que en su caso relaciona con «el fuego renovador». Un planteamiento que encaja a la perfección con la nueva filosofía de los anuncios de la marca de cerveza, que una vez abandona la apuesta por la representación del lado más hedonista de la vida han girado en las últimas campañas hacia la concienciación para la conservación del medio ambiente.

El tercer acto

Esa es la misión del denominado tercer acto de la nueva etapa, que lleva el título de «Compromiso» y es un canto a la naturaleza entonado a través de la canción «Otra forma de vivir», escrita por Joan Dausà e interpretada Magalí Sare. Y es que la música es otra de las señas de identidad de las campañas de la marca, que este año, en tiempos de covid ha lanzado su anuncio más tarde lo que es habitual.