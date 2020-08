Un Sant Llorenç per al record

La publicació de la revista de Sant Llorenç té enguany més sentit que mai. Serà una de les poques manifestacions festives que la ciutat podrà assaborir i, a més, es convertirà, sense cap mena de dubte, en un document històric i de record de l’any més atípic. No hi haurà cavalls, ni actes festius enmig del carrer. Però hi pot haver record i il·lusió mentre es fulleja la festa.

«Es Diari» publica un any més la revista de Sant Llorenç que arriba carregada de sentiment. La publicació vol convidar la població a assaborir festa i pastissets, encara que s’hagi de fer de portes a dins. I és que l’artista Carlos Mascaró il·lustra la portada amb una obra titulada «Enguany toca fer festa interior».

La publicació dedica unes pàgines a la Junta de Caixers que enguany també hauran de deixar els guarniments guardats. Cadascun dels membres de la Junta ha expressat en primera persona el seu sentiment. I el caixer batle, Cristóbal Marqués, fa una confessió. Sense cavall i sense penó, s’acomiada del màxim càrrec de la festa. Els fotògrafs Josep Bagur i Gemma Andreu els han immortalitzat acompanyats de botes, guindola, fuet, bandera o fabiol, però sense tenir-los preparats per a la festa. Tots aquests elements han emmudit. A més, el fabioler Lito Vinent brinda a la població una glossa que fa escarrufar la pell.

La revista d’Alaior inclou el tradicional reportatge fotogràfic de Tiago Reurer que narra amb imatges com va començar aquest 2020, què ens ha deixat per terra, què hem après i quin horitzó es presenta després d’aquest cop a la salut.

La periodista Isabel Rodríguez apropa la història de Manuel Teixidó, un veí del Munt de l’Àngel, assidu i devot estiuejant de Menorca i que ha superat els cent anys.

I en clau de reportatge, no podem deixar de destacar sa Vinya d’en Pere que ens obre les portes (és una finca privada, no oberta al públic) per donar a conèixer un parc temàtic. L’art s’ha fet gegant amb una trentena d’escultures de formigó que fan esglaiar.

A més a més, la publicació recull una entrevista a les germanes Maria i Xisca Riudavets que havien estat elegides com a pregoneres de les festes. Però, al final, la cancel·lació d’aquest acte ha posposat la seva actuació per a l’any que ve. Així i tot, «Es Diari» ha volgut conversar amb elles i conèixer-les una mica més.

Les periodistes Carla Ameller i Nura Portella, així com l’excaixer batle, David Moll, reflexionen sobre aquest any de «sant seny» que ens ha tocat viure. Les arrels de les festes arriben de la mà de l’historiador Miquel Àngel Limón. Mentre que Miquel Àngel Marquès apropa la societat al Centre d’Estudis Local que celebra el vintè aniversari. Per la seva banda, l’investigador Francesc Carreras parla de Sant Pere Nou. I l’escriptor Pau Faner narra la història de na Regina, una senyora que complí cent anys per Sant Llorenç.

Com diu el poeta Ponç Pons en la publicació, «que enguany Sant Llorenç no es faci no vol dir que no el puguem celebrar i viure igualment. Amb alegria i passió. L’amor i l’amistat són gratis».

La revista es pot adquirir a partir d'aquest dissabte a les llibreries i a l’Ajuntament. I serà gratuïta per als subscriptors d’Alaior.